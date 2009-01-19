Дэйна Уайт: «Следующий соперник для Конора – Хабиб»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо.
Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.
Это тот бой, который должен состояться следующим», – заявил Уайт.
Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде турнира UFC 246. Конор дрался с Хабибом на UFC 229 в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.
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