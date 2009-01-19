Отец Хабиба: «Нам нужен реванш с Конором. Дайте 100 миллионов долларов»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , назвал условие проведения реванша против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов.

На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш?

Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать бой с таким гонораром, раз ему нужен этот бой», – заявил Нурмагомедов.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб станет следующим соперником для Макгрегора.

Дэйна Уайт: «У Хабиба на счету больше 50 миллионов долларов»

Конор: «Хочу драться с Хабибом в Москве. Я больше русский, чем Нурмагомедов»