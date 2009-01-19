Отец Хабиба: «Нам нужен реванш с Конором. Дайте 100 миллионов долларов»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал условие проведения реванша против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов.
На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш?
Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать бой с таким гонораром, раз ему нужен этот бой», – заявил Нурмагомедов.
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб станет следующим соперником для Макгрегора.
Дэйна Уайт: «У Хабиба на счету больше 50 миллионов долларов»
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