⚡ «Ливерпуль» обыграл «МЮ», одержав 21 победу в 22 матчах АПЛ. Отрыв от «Сити» – 16 очков

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ (2:0).
Команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне одержала 21 победу в 22 матчах чемпионата.
«Красные» потеряли очки только в игре с «МЮ» в первом круге (1:1).
Набрав 64 очка в 22 турах, «Ливерпуль» лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 16 очков, имея при этом матч в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Вейналдум, Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Уильямс (Гринвуд, 74), Шоу (Диогу Далот, 87), Матич, Джеймс, Фред, Перейра (Мата, 74), Марсьяль, Магуайр.