⚡ «Ливерпуль» обыграл «МЮ», одержав 21 победу в 22 матчах АПЛ. Отрыв от «Сити» – 16 очков

«Ливерпуль» обыграл в матче 23-го тура АПЛ (2:0).

Команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне одержала 21 победу в 22 матчах чемпионата.

«Красные» потеряли очки только в игре с «МЮ» в первом круге (1:1).

Набрав 64 очка в 22 турах, «Ливерпуль» лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 16 очков, имея при этом матч в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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