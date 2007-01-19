⚡ «Ливерпуль» обыграл «МЮ», одержав 21 победу в 22 матчах АПЛ. Отрыв от «Сити» – 16 очков

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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ (2:0).

Команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне одержала 21 победу в 22 матчах чемпионата.

«Красные» потеряли очки только в игре с «МЮ» в первом круге (1:1).

Набрав 64 очка в 22 турах, «Ливерпуль» лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 16 очков, имея при этом матч в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
19 января, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 ван Дейк, 2:0 – 90 Салах.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Вейналдум, Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Уильямс (Гринвуд, 74), Шоу (Диогу Далот, 87), Матич, Джеймс, Фред, Перейра (Мата, 74), Марсьяль, Магуайр.
Предупреждения:
Матич (8), Де Хеа (25), Шоу (72), Салах (90).

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