Хорошилов завоевал бронзу в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам

Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.
Победу одержал француз Клемен Ноль.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Слалом
1. Клемен Ноль (Франция) – 1.46,43
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,40
3. Александр Хорошилов (Россия) – 0,83
4. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) – 0,85
5-6. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,90
5-6. Рамон Зенхаузерн (Швейцария) – 0,90
Россиянин Семен Ефимов не финишировал в первой попытке.
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