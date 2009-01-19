Хорошилов завоевал бронзу в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам

Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.

Победу одержал француз Клемен Ноль.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Слалом

1. Клемен Ноль (Франция) – 1.46,43

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,40

3. Александр Хорошилов (Россия) – 0,83

4. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) – 0,85

5-6. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,90

5-6. Рамон Зенхаузерн (Швейцария) – 0,90

Россиянин Семен Ефимов не финишировал в первой попытке.

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