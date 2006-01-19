НБА. «Сан-Антонио» принимает «Майами», «Денвер» сыграет с «Индианой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
«Сан-Антонио» на своем паркете сразится с «Майами». «Денвер» дома сыграет с «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Миллс (14), Дерозан (9 + 6 передач), Лайлс (9), Олдридж (8), Уокер (7), Мюррей (5), Белинелли (4), Уайт (2), Форбс (2), Пелтль (0).
- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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