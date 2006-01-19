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    НБА. «Сан-Антонио» принимает «Майами», «Денвер» сыграет с «Индианой»

    Теги результаты Денвер Индиана Майами Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча. 

    «Сан-Антонио» на своем паркете сразится с «Майами». «Денвер» дома сыграет с «Индианой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Сан-Антонио – Майами 60:54 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 23.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью
    Сан-Антонио
    Миллс (14), Дерозан (9 + 6 передач), Лайлс (9), Олдридж (8), Уокер (7), Мюррей (5), Белинелли (4), Уайт (2), Форбс (2), Пелтль (0).
    Майами
    Робинсон (12), Нанн (10), Батлер (10), Адебайо (9 + 7 подборов + 6 передач), Драгич (6), Джонсон (5), Джонс (2), Хирро (0), Олиник (0), Ленард (0).

    Денвер – Индиана
    Дата проведения
    20 января, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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