НБА. «Сан-Антонио» принимает «Майами», «Денвер» сыграет с «Индианой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут два матча.

«Сан-Антонио» на своем паркете сразится с . «Денвер» дома сыграет с «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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