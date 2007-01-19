Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Фуркад стартует 1-м, Фийон-Майе – 2-м, Логинов – 11-м, Елисеев – 17-м

19 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования. За Россию пробегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 19 января, 16.30
19 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования. За Россию пробегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Кентен Фийон-Майе
|3
|Бенедикт Долль
|4
|Ветле Шостад Кристиансен
|5
|Симон Дестье
|6
|Фабьен Клод
|7
|Филипп Наврат
|8
|Артем Прима
|9
|Йоханнес Кюн
|10
|Дмитрий Пидручный
|11
|Александр Логинов
|12
|Эмильен Жакелен
|13
|Антонин Гигонна
|14
|Яков Фак
|15
|Себастьян Самуэльссон
|16
|Андрей Расторгуев
|17
|Матвей Елисеев
|18
|Юлиан Эберхард
|19
|Роман Реес
|20
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|21
|Шон Доэрти
|22
|Арнд Пайффер
|23
|Роман Елетнов
|24
|Филипп Хорн
|25
|Доминик Виндиш
|26
|Витаутас Строля
|27
|Йоханнес Дале
|28
|Тарьей Бо
|29
|Тьерри Ланже
|30
|Ондржей Моравец
|31
|Якуб Штвртецки
|32
|Томас Бормолини
|33
|Беньямин Вегер
|34
|Флоран Клод
|35
|Клемен Бауэр
|36
|Сергей Семенов
|37
|Антон Дудченко
|38
|Михал Крчмарж
|39
|Доминик Ландертингер
|40
|Пеппе Фемлинг
|41
|Ларс Хельге Биркеланд
|42
|Серафин Вистнер
|43
|Рок Трсан
|44
|Никита Лобастов
|45
|Йеспер Нелин
|46
|Александр Андерсен
|47
|Жюль Бюрнот
|48
|Антон Смольский
|49
|Феликс Лейтнер
|50
|Теро Сеппяля
|51
|Кристиан Гоу
|52
|Тимофей Лапшин
|53
|Евгений Гараничев
|54
|Димитар Герджиков
|55
|Эдуард Латыпов
|56
|Калев Эрмитс
|57
|Марио Дольдер
|58
|Джейк Браун
|59
|Лейф Нордгрин
|60
|Скотт Гоу