Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Фуркад стартует 1-м, Фийон-Майе – 2-м, Логинов – 11-м, Елисеев – 17-м

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19 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования. За Россию пробегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
19 января, 16.30
Онлайн гонки

Рупольдинг, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Мартен Фуркад
2  Кентен Фийон-Майе
3  Бенедикт Долль
4  Ветле Шостад Кристиансен
5  Симон Дестье
6  Фабьен Клод
7  Филипп Наврат
8  Артем Прима
9  Йоханнес Кюн
10  Дмитрий Пидручный
11  Александр Логинов
12  Эмильен Жакелен
13  Антонин Гигонна
14  Яков Фак
15  Себастьян Самуэльссон
16  Андрей Расторгуев
17  Матвей Елисеев
18  Юлиан Эберхард
19  Роман Реес
20  Эрленд Овренг Бьонтегорд
21  Шон Доэрти
22  Арнд Пайффер
23  Роман Елетнов
24  Филипп Хорн
25  Доминик Виндиш
26  Витаутас Строля
27  Йоханнес Дале
28  Тарьей Бо
29  Тьерри Ланже
30  Ондржей Моравец
31  Якуб Штвртецки
32  Томас Бормолини
33  Беньямин Вегер
34  Флоран Клод
35  Клемен Бауэр
36  Сергей Семенов
37  Антон Дудченко
38  Михал Крчмарж
39  Доминик Ландертингер
40  Пеппе Фемлинг
41  Ларс Хельге Биркеланд
42  Серафин Вистнер
43  Рок Трсан
44  Никита Лобастов
45  Йеспер Нелин
46  Александр Андерсен
47  Жюль Бюрнот
48  Антон Смольский
49  Феликс Лейтнер
50  Теро Сеппяля
51  Кристиан Гоу
52  Тимофей Лапшин
53  Евгений Гараничев
54  Димитар Герджиков
55  Эдуард Латыпов
56  Калев Эрмитс
57  Марио Дольдер
58  Джейк Браун
59  Лейф Нордгрин
60  Скотт Гоу

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