Жена Семака о расставании с ним: «Поняла, что во мне живет бомба замедленного действия, и все закончится тем, что я умру»

Анна Семак, супруга главного тренера Сергея Семака, рассказала о расставании с мужем.

– Изначально наши роли в семье были распределены неверно. Поскольку мне в детстве и юности не хватило отца, я искала мужчин, похожих на отца.

То есть, чтобы у меня было вот это крепкое мужское плечо, чтобы можно было часть ответственности с себя переложить на своего значимого взрослого, чтобы он решал проблемы, а я могла, свесив лапки, лежать и ничего не делать. И эта позиция очень разрушительна. По крайней мере, для меня оказалась.

Я маялась в этом состоянии. Если это мой отец, значит мне на все нужно спрашивать разрешение. Все происходило только через его одобрение: можно ли я пойду на день рождения, можно ли я куда-то отлучусь, в 6 вечера — комендантский час.

Ему очень нравилась эта доминирующая позиция, потому что он меня контролировал и тем самым держал меня в тонусе. Но так невозможно жить. Это очень сильно выматывает, когда ты постоянно находишься под контролем и у тебя нет никакого права голоса, с твоим мнением не считаются.

Мне очень хотелось, чтобы мой муж был моим близким другом, потому что я всегда убегала из дома и искала друзей извне. Мне хотелось поделиться с кем-то своими мыслями, потому что все, что я говорила мужу, было ему смешно.

Если я говорила, что хочу заняться сноубордом, он говорил: «Ты что?! Это для небожителей! У тебя нет координации. Ты не сможешь, ты упадешь». Помню, как я в Уфе, не сказав ему, пошла на сноуборд. Когда я первый раз съехала с горы, подумала: «Господи! Я же все могу! Это же все у меня в голове!»

Когда я говорила про серфинг, муж тоже говорил: «Аня, это для суперспортсменов! Там нужен такой баланс! Не получится». Когда я первый раз встала на доску, подумала: «Я же все могу! У меня получится!»

При этом мой муж совершенно фантастический человек. Это вопрос просто человеческих взаимоотношений. Это не о том, что он как-то меня абьюзил или как-то меня подавлял очень сильно.

То, что я была рядом, и то, что я позволяла этому случиться, говорит о том, что в этой ситуации виноваты оба, поскольку это было с моего молчаливого согласия.

– Как вам удалось это изменить?

– В какой-то момент я поняла, что я просто убиваю себя физически, поскольку мое основное заболевание говорило о том, что я включила счетчик обратного отсчета, что во мне живет бомба замедленного действия, и все закончится тем, что я просто умру. Об этом же говорил мой врач. Он говорил, что я себя сжигаю.

Я поняла, что нужно что-то менять. И в тот момент, когда мы с моим мужем на определенное время расстались и обнулили счетчики, мы встретились совершенно другими людьми.

Мы стали прежде всего друзьями, мы стали партнерами, мы стали доверять другу, рассказывать свои мысли и секреты.

– Вы расстались держа в уме, что вы снова вернетесь друг к другу, или нет?

– Это очень сложная и довольно интимная тема. Я не буду вдаваться в подробности, но я со своей стороны была уверена, что я не хочу обратно.

– Не страшно было?

– Мне было страшно, но я оправдывала для себя тем, что иначе я просто умру в этих отношениях. У Сергея все это время была надежда, и он начал со мной дружить.

Он приезжал ко мне, я готовила ему еду. Мы как-то учились взаимодействовать, поскольку мы родители. Все это время мы оберегали своих детей и создавали видимость если не полного разлада, то какого-то видимого благополучия для того, чтобы им было проще, – рассказала Семак.

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