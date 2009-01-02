Полузащитник Фернандо вернется в после аренды в «Бейцзин Гуоань», сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, китайский клуб не будет выкупать игрока за 9,6 миллиона евро. Также отмечается, что бразильский игрок попробует найти себе новую команду.

«Бейцзин» решил не выкупать Фернандо, потому что в расположение клуба из аренды вернулся полузащитник Хонатан Виера, на которого в команде рассчитывают больше.

В осенней части сезона Фернандо провел в составе китайского клуба 7 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.