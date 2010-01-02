Дастин Порье: «Никакой травы и алкоголя в 2020 году! Кто со мной?»

Легковес UFC Дастин Порье дал обещание на 2020-й год.

«Никакой травы и никакого алкоголя на протяжении всего 2020 года! Я начал две недели назад! Кто со мной?

Люди выпивают и курят, чтобы по-быстрому забыть о реальности. Мне же нравится реальность, которую я создал, и я не хочу из нее выпадать», – написал Порье.

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