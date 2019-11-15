Месси – спортсмен года по версии прессы, «Ливерпуль» – лучшая команда, у Медведевой новые ботинки для коньков и другие новости утра

1. «Ливерпуль» – лучшая команда года по версии ассоциации спортивной прессы. 2-е место досталось женской сборной США. Лучшим спортсменом журналисты признали Месси, Роналду – 4-й в этом рейтинге.

Кроме того, Роналду и Месси – на 3-м и 4-м местах в списке спортсменов десятилетия от Sky, Серена Уильямс – лидер рейтинга.

2. Саша Головин пока не попадает в общемировые чарты, но в «Монако» он хорош! Это подтверждает 2-е место в рейтинге лучших игроков клуба к середине сезона. Выше только голеадор Бен-Йеддер.

3. Медведева показала новые ботинки для коньков, причем она сменила фирму. Ранее Женя снялась с произвольной программы на чемпионате России, сообщив о проблемах с коньками.

4. В КХЛ ЦСКА победил «Локомотив» в овертайме, «Трактор» получил 5 шайб от «Авангарда», «Йокерит» обыграл «Витязь». В Москве Слепышев свалил Маркова на лед ударом в голову – запоминающийся момент!

Сегодня вся хоккейная Россия будет смотреть матч молодежной сборной! Ситуация в группе такая, что есть риск пролететь мимо плей-офф ЧМ! Соперник – немцы, и их надо победить обязательно! Так примите 1000 рублей в подарок и попробуйте выиграть вместе с парнями, ведь вы как раз ничем не рискуете!

5. В НХЛ «Питтсбург» победил «Оттаву», Малкин набрал очередные 3 очка. Панарина впервые в карьере выбрали для участия в Матче звезд.

6. Близится зимнее трансферное окно, и клубы активизировались. «Краснодар» вернул Сорокина из «Рубина», а Вандерсон может уйти в «Рому», переговоры уже ведутся. «Волки» к тому же предложили «МЮ» 15+3 млн евро с целью выкупить Смоллинга.

«Эвертон» – главный претендент на Хамеса. «Реал» может получить 42-50 млн.

«Ювентус» договорился о переходе хавбека «Аталанты» Кулусевки. Компенсация – 35 млн и бонусы. «Милан» близок к аренде защитника «Барсы» Тодибо с обязательством выкупа за 20 млн.

«МЮ» может в январе арендовать хавбека «Бенфики» Жедсона с правом выкупа за 34 млн фунтов, а в Лиссабон, вероятно, переедет из Дортмунда Вайгль. «Боруссия» готова даже и Санчо продать, но только летом. Есть вариант, при котором Пако свалит из Рура в «Атлетико».

7. Голливудский композитор Циммер написал музыку для «Краснодара». Она впервые прозвучит в сезоне-2020/21.

8. Время восхитительных историй о бывшем начальнике судей Александре Егорове! По данным «Бизнес Online», он заставлял инспекторов менять оценки арбитрам! Другие истории – по ссылке.

9. РЕН ТВ покажет бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне в прямом эфире. Кто из бойцов за рептилоидов, а кто за ретикулян – пока не сообщалось.

10. Шахматист Магнус Карлсен в очередной раз подтвердил класс, став чемпионом мира по блицу, Хикару Накамура – 2-й, Владимир Крамник – 3-й. В аналогичном женском турнире победила россиянка Екатерина Лагно!

11. В НБА. «Миннесота» в овертайме обыграла «Бруклин», «Милуоки» был сильнее «Чикаго» на выезде и другие результаты.

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