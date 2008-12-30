США победили Россию, Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards, «Арсенал» тонет, Холанд в Дортмунде и другие новости утра

1. Россия проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею – 1:3, пропустив дважды за 7 или даже 6 секунд. Это 5-е подряд поражение от принципиального соперника. Россия ни разу не забила в большинстве в 3 матчах МЧМ-2020. Гипотетически можно даже не выйти в плей-офф – все решит матч с немцами 31 декабря…

2. Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards, получив эту награду в 4-й раз подряд. В других номинациях отмечены «Ливерпуль», лично Клопп и Феликс.

3. В Англии состоялись три статусных матча. «Челси» вырвал победу у «Арсенала», «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», «Ман Сити» взял верх над «Шеффилдом».

ВАР снова вызывал сильные эмоции. Судьи отменили гол «Вулвехэмптона» в ворота «Ливерпуля» и точный удар «Шеффилда» в игре с «Ман Сити».

Гвардиола быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ, побив рекорд Моуринью. «Ливерпуль» Клоппа уже на протяжении 50 туров никому не уступает на «Энфилде».

Кризис «Арсенала» – особая тема: одна победа в последних 15 матчах, четыре домашних поражения кряду впервые за 60 лет.

Мойес снова возглавил «Вест Хэм».

4. Дортмундская «Боруссия» подписала Холанда – 19-летнего суперголеадора, игравшего за «Ред Булл Зальцбург». По первой информации, трансфер обошелся в жалкие 20 млн евро, но вскоре всплыл тот факт, что немецкий клуб отстегнул еще 25 отцу форварда и агенту Райоле. Претендовавшему на Холанда «МЮ» запросы окружения игрока показались чрезмерными.

5. Если очень захотеть, можно поверить, что Чалов перейдет из ЦСКА в «Брайтон». Впрочем, об интересе английского клуба написал The Sun, а это не ахти какой источник…

6. Щербакова, Косторная и Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, Туктамышева и Гулякова – запасные.

7. Непряева завоевала бронзу в спринте свободным стилем на 2-м этапе «Тур де Ски». Россиянка возглавила общий зачет! Мужской спринт выиграл Клэбо. Норвежец лидирует в общем зачете после 2-го этапа, Большунов – 2-й, Устюгов – 5-й.

8. В НХЛ гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Оттаву», Радулов и Анисимов забросили по шайбе, Дадонов сделал 2 ассиста, «Сент-Луис» без травмированного Тарасенко одержал 8-ю победу подряд и уверенно лидирует на Западе. Другие результаты – здесь.

9. В КХЛ «Северсталь» одолела СКА, московское «Динамо» проиграло «Магнитке», «Сочи» победил «Спартак», «Барыс» нанес поражение «Автомобилисту». «Салават» завершил выступление на Кубке Шпенглера. 3 поражения в 3 матчах – вот такой швейцарский вояж.

10. В НБА «Торонто» проиграл «Оклахоме», «Лейкерс» принимают «Даллас». Остальные результаты – здесь.

Леброн признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP.

11. Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке», Егорова – 2-я, Сливко – 4-я, Кайшева – 7-я.

Далее цитаты.

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