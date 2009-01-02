Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе должен провести защиту пояса IBF в бою с китайцем Мэном Фаньлуном.

Однако российский боксер может отказаться от поединка, поскольку не желает проводить бой на территории Китая из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров.

По мнению критиков властей, религиозные и гражданские права уйгуров регулярно ущемляются.

Торги на право проведения боя Бетербиев – Фаньлун выиграла китайская компания Longjoy Sports, предложившая почти в 1,5 раза больше, чем Top Rank.

В случае отказа Бетербиева от защиты, титул, скорее всего, будет объявлен вакантным, и бой за него проведут Мэн Фаньлун и британец Джошуа Буатси или немец Доминик Бозель.

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