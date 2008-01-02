«Ювентус» купил хавбека «Аталанты» Кулусевки за 35+9 млн евро

объявил о трансфере хавбека «Аталанты» Деяна Кулусевски.

Стороны договорились о контракте сроком до июня 2024 года. До конца сезона 19-летний швед продолжит выступать за «Парму» на правах аренды.

«Ювентус» заплатит за переход 35 млн евро, разбив платежи на 5 лет. Сумма может увеличиться еще на 9 млн евро в случае выполнения определенных условий.

Ранее сообщалось, что зарплата Кулусевски составит 2,5 миллиона евро в год.