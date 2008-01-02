«Ювентус» купил хавбека «Аталанты» Кулусевки за 35+9 млн евро

«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты» Деяна Кулусевски.
Стороны договорились о контракте сроком до июня 2024 года. До конца сезона 19-летний швед продолжит выступать за «Парму» на правах аренды.
«Ювентус» заплатит за переход 35 млн евро, разбив платежи на 5 лет. Сумма может увеличиться еще на 9 млн евро в случае выполнения определенных условий.
Ранее сообщалось, что зарплата Кулусевски составит 2,5 миллиона евро в год.
UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della Juventus!— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020
➡️ https://t.co/SnkMHHZsmy pic.twitter.com/jSwZVus6ig