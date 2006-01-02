«МЮ» проиграл «Арсеналу», Жозе подглядывал в чужой блокнот, новая травма Погба, уход Дэвида Стерна и другие новости утра

1. АПЛ открыла 2020 год: «Арсенал» одолел «МЮ», «Ман Сити» победил «Эвертон», «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном», «Лестер» разгромил «Ньюкасл», «Саутгемптон» взял верх над «Тоттенхэмом».

Тренер «шпор» Моуринью поссорился с кем-то из штаба соперника, стал заглядывать в чужой блокнот прямо по ходу матча и получил желтую карточку за это! Some things never change.

2. Погба, проведший аж 2 матча за прошлые 3 месяца, снова поломался и вроде как выбыл на несколько недель. Хм, это все действительно травмы или лень играть перед трансфером?

3. В НХЛ «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом в рамках «Зимней классики». Перри травмировал Эллиса ударом в голову и был удален до конца матча на 3-й минуте. Радулов забил свой 12-й гол, а Гурьянов не реализовал буллит.

Сегодня весь хоккейный мир будет смотреть МЧМ. Россия и Швейцария сойдутся в 1/4 финала! Под Новый год «сыровары» накидали 5 шайб финнам, а россияне и вовсе вбили 6 в ворота немцев! Примите 1000 рублей в подарок – это отличный шанс выиграть вместе с парнями!

4. Английские таблоиды продолжают сватать Чалова в британские клубы: пишут, что Федя может прийти в «Челси» вместо Вернера и Дембеле.

5. Убытки «Челси» в сезоне-2018/19 составили 96,6 млн фунтов. Серьезный спад, но Чалов все исправит?..

6. Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн. Благодаря его работе ассоциация стала второй по популярности лигой в США, хотя до этого была близка к банкротству. Возможно, вчера ушел из жизни самый важный человек в истории баскетбола.

7. В очередной игровой день НБА «Милуоки» одолел «Миннесоту» и другие результаты.

8. Большунов выиграл пасьют на 15 км классическим стилем на 4-м этапе «Тур де Ски», Устюгов – 2-й. Мощь!

9. В женском «Тур де Ски» Остберг выиграла гонку преследования на 10 км «классикой», Йохауг – 2-я, Непряева – 4-я.

10. «Формула-1» представила юбилейный логотип на сезон-2020. Интересно и то, что Кубица стал резервным пилотом «Альфа Ромео».

Далее цитаты.

Моуринью о желтой карточке: «Я был груб, но я был груб с идиотом. Я заслужил это»

Артем Дзюба: «Надеюсь, забудем негатив и злость и будем добры друг к другу в этом году»

Агент Погба: «МЮ» загубил бы даже Марадону и Пеле»

Малафеев о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в атакующий футбол и собирающая аншлаги»

Бучневич о метро в Нью-Йорке: «В московском намного чище и более цивильно»

Василий Березуцкий: «Табу? «Спартак» – сразу нет. По мне, это предательство»

Жозе Моуринью: «ВАР надо называть ВР. «Ассистент рефери» – это неправда. Они сами судьи»