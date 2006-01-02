Сергей Егоров: «Бейцзин Гуоань» обязан выкупить Фернандо у «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Бейцзин Гуоань Фернандо Футбол

«Бейцзин Гуоань» выкупит полузащитника Фернандо после окончания срока аренды, сообщает журналист Сергей Егоров.

По его информации, соглашение между «Спартаком» и китайским клубом не предусматривает опции отказа от выкупа футболиста. «Бейцзин» по контракту обязан выкупить игрока (за 9,6 миллионов евро – прим. Sports.ru).

В осенней части сезона Фернандо провел в составе китайского клуба 7 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

«Бейцзин Гуоань» не будет выкупать Фернандо. Он может вернуться в «Спартак» (Transfermarkt.ru)

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