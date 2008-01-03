Егор Замула: «Подсел на песню Бузовой и DAVA «Мандаринка»

Защитник молодежной сборной России и «Калгари Хитмен» рассказал о любимых сериалах и музыке.

– Как устроен ваш быт в Калгари? Что вы делаете после тренировок?

– Просто иду куда-нибудь покушать, а потом еду домой восстанавливаться.

По возможности звоню родным в Россию, когда они просыпаются перед работой. И ложусь спать. У меня нет много времени куда-то сходить.

Бывает выходной – могу с пацанами смотаться в кино или чем-то другим заняться. Но в основном я приезжаю домой и отдыхаю.

– Расскажите о своих любимых сериалах, о музыке. Что вы сейчас слушаете?

– Сейчас я подсел на песню «Мандаринка», которую поют Ольга Бузова и DAVA. Новогодний хит, крутится в голове.

Очень много интересных сериалов и фильмов. Например, я люблю «Каратэ-пацан», разные спортивные фильмы.

Вообще, я не так часто смотрю кино. Но когда есть время и нужно расслабиться – включаю, а потом спокойно ложусь спать.

– Что вы можете приготовить сам себе, если рядом нет родителей?

– Я в Магнитогорске жил без родителей в 15 лет в интернате. Знаете, интернатовская жизнь всему научит.

У меня военная семья. И у отца всегда есть поговорка: «Кушать хочешь – всегда сам себе приготовишь». Мое фирменное блюдо – лазанья.

Меня научили рецепту, я пытаюсь делать. Вроде бы получается неплохо. Когда сделано своими руками – всегда вкусно, – сказал Замула.

Наш первый герой на МЧМ – Егор Замула. Ушел из Челябинска из-за блатных, дружит с Федуком