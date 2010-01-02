Клопп о ВАР: «По полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп УЕФА судьи видеоповторы Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о системе видеоповторов ВАР.

«Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.

Была встреча с УЕФА, принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станут лучше», – сказал Клопп.

ВАР-скандал в Англии: спорные решения в пользу «Ливерпуля» и «Сити», их соперники в ярости

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья