«Ливерпуль» год не проигрывает в АПЛ: 32 победы, 5 ничьих

«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Красные» не проигрывают в АПЛ ровно год. Последнее поражение случилось 3 января 2019-го – на выезде от «Манчестер Сити» (1:2).
За это время команда тренера Юргена Клоппа выиграла 32 матча и 5 раз сыграла вничью.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Лестер» на 13 очков и имея матч в запасе.
Клопп – это романтика и драйв 2010-х. Он вернул «Боруссию» на вершину и переворачивает историю «Ливерпуля»