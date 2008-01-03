«Ливерпуль» год не проигрывает в АПЛ: 32 победы, 5 ничьих

победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

«Красные» не проигрывают в АПЛ ровно год. Последнее поражение случилось 3 января 2019-го – на выезде от «Манчестер Сити» (1:2).

За это время команда тренера выиграла 32 матча и 5 раз сыграла вничью.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Лестер» на 13 очков и имея матч в запасе.

Клопп – это романтика и драйв 2010-х. Он вернул «Боруссию» на вершину и переворачивает историю «Ливерпуля»