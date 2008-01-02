Ригони может вернуться в «Зенит». Он не провел 20 нужных для выкупа игр за «Сампдорию» (SampNews24)

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«Сампдория» может не выкупить арендованного полузащитника Эмилиано Ригони у «Зенита», утверждает SampNews24.

Соглашение предусматривает выкуп аргентинца в случае, если он сыграет 20 матчей за клуб, но в генуэзском клубе недовольны игрой футболиста в первой части сезона, поэтому его могут отправить обратно в «Зенит».

Ригони текущем сезоне провел за «Сампдорию» 10 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Возвращению 26-летнего игрока в «Зенит» может поспособствовать и потенциальный уход нападающего Себастьяна Дриусси в «Интер» из Майами.

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