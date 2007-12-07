«Зенит» оторвался от «Локо» на 11 очков, бунт фанатов, Косторная опережает Загитову в Финале Гран-при, с «Челси» сняли трансферный бан и другие новости утра

1. «Зенит», уверенно обыграв «Динамо», уходит на зимнюю паузу РПЛ с 11-очковым отрывом от «Локомотива». Железнодорожники разгромно уступили в Туле – 0:4. Команда Семина в ужасной форме и сегодня потеряет второе место.

Фанаты всех четырех команд, игравших в пятницу, покинули трибуны в первом тайме, поддержав болельщиков «Спартака». Действия силовиков вызывают возмущения у всех, вне зависимости от клубных цветов.

Артем Дзюба, из-за которого и началась вся эта история, весьма своевременно получил грамоту «За благие дела». Забив «Динамо», форвард «Зенита» единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

Эдгард Запашный фанатов, мягко скажем, не поддерживает, а Кремль вообще не воспринимает ситуацию всерьез.

2. Алена Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в Финале Гран-при, опередив занявшую второе место Алину Загитову.

Камила Валиева победила в финале юниорской серии, Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу в парном катании. Все результаты прошедшего дня – здесь.

3. «Челси» снова может покупать игроков – запрет на трансферы с клуба снят. Лондонцы раскритиковали ФИФА, задев и «Манчестер Сити». Фрэнку Лэмпарду дадут в январе на усиление 150 миллионов фунтов.

4. Расистский скандал навредил «Интеру» и «Роме», которые сгоняли унылые 0:0 на «Сан-Сиро». «Юве» может выйти в лидеры, хотя Сарри считает, что роль догоняющего мотивирует его команду.

5. Президент «Реала» Флорентино Перес предложил грандиозную идею о создании Суперлиги. В УЕФА считает, что такой турнир приведет футбол к гибели.

6. «Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо», яркий матч выдали «Сибирь» и «Йокерит». Все результаты игрового дня – здесь.

7. В НХЛ гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Аризоной» и другие результаты.

8. В НБА «Бостон» победил «Денвер», «Милуоки» выиграл у «Клипперс» и другие результаты.

9. Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки завершит карьеру после Australian Open.

10. Энди Руис-младший оказался на 20 кг тяжелее Энтони Джошуа перед реваншем в Саудовской Аравии.

11.«Нью-Йорк» уволил главного тренера Дэвида Фицдэйла после восьми поражений подряд.

12. «Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге.

Цитаты дня

«Роналду учился уходить от соперников, у Месси это врожденное, он тренировал только штрафные». Карлос Тевес сравнил двух гениев.

«По крайней мере, сейчас мы играем каждый год». Сульшер потроллил «Ман Сити» перед дерби.

«Мы все играем в демократию. Я бы дубинками сделал болельщикам массаж по всему телу». Эдгард Запашный наверняка узнал о себе много интересного.