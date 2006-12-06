«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:4) и потеряет 2-е место в РПЛ

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде крупно проиграл «Арсеналу» (0:4).
Железнодорожники перед зимней паузой в РПЛ отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
«Локо» в любом случае потеряет второе место, так как «Краснодар» (3-е место) и ЦСКА (4-е место) завтра сыграют друг с другом.
Победитель этой игры поднимется на второе место, в случае ничьей вторыми станут «быки», которые опередят команду Юрия Семина на одно очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 6 декабря, 19.30, «Арсенал»
- Голы:
- 1:0 – 48 Горбатенко, 2:0 – 63 Луценко, 3:0 – 78 Луценко, 4:0 – 83 Чаушич.
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Арсенал Тула –
Левашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Лесовой (Ломовицкий, 80), Горбатенко (Кангва, 87), Костадинов, Чаушич, Григалава, Луценко (Аджоев, 86).
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Локомотив –
Коченков, Серкейра (Смолов, 70), Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Тугарев, Баринов, Хеведес, Эдер.
- Удаление:
- Рыбус (73).