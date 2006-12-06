«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:4) и потеряет 2-е место в РПЛ

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Арсенал Тула Футбол

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде крупно проиграл «Арсеналу» (0:4).

Железнодорожники перед зимней паузой в РПЛ отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Локо» в любом случае потеряет второе место, так как «Краснодар» (3-е место) и ЦСКА (4-е место) завтра сыграют друг с другом. 

Победитель этой игры поднимется на второе место, в случае ничьей вторыми станут «быки», которые опередят команду Юрия Семина на одно очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Арсенал Тула – Локомотив 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
6 декабря, 19.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Горбатенко, 2:0 – 63 Луценко, 3:0 – 78 Луценко, 4:0 – 83 Чаушич.
Арсенал ТулаЛевашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Лесовой (Ломовицкий, 80), Горбатенко (Кангва, 87), Костадинов, Чаушич, Григалава, Луценко (Аджоев, 86).
ЛокомотивКоченков, Серкейра (Смолов, 70), Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Тугарев, Баринов, Хеведес, Эдер.
Предупреждения:
Баринов (29), Григалава (43), Крыховяк (50), Рыбус (65).
Удаление:
Рыбус (73).

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