«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:4) и потеряет 2-е место в РПЛ

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде крупно проиграл «Арсеналу» (0:4).

Железнодорожники перед зимней паузой в РПЛ отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Локо» в любом случае потеряет второе место, так как «Краснодар» (3-е место) и ЦСКА (4-е место) завтра сыграют друг с другом.

Победитель этой игры поднимется на второе место, в случае ничьей вторыми станут «быки», которые опередят команду Юрия Семина на одно очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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