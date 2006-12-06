Сульшер о дерби с «Сити»: «По крайней мере, сейчас мы играем каждый год»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер перед игрой с «Манчестер Сити» ответил на вопрос, как изменилось дерби с момента, когда норвежец играл в нем.

«По крайней мере, сейчас мы играем с ними каждый год. Прошло немало лет, прежде чем я сам смог сыграть в дерби Манчестера (Сульшер перешел в «МЮ» в 1996 году и впервые сыграл в дерби в 2001-м, так как в период с сезона-1996/97 по сезон-2000/01 не играл в Премьер-лиге – Sports.ru). С тех пор, как играл я, «Манчестер Сити» стал намного лучше, и футбол сильно изменился.

Тогда на поле дозволялось больше единоборств, сейчас все пристально изучают. Нынешний футбол – это больше техническая, тактическая игра, нежели физическая или психологическая.

Дерби должно проводиться как дерби. Мы будем готовы к этому, мы играем не в баскетбол», – сказал Сульшер.

Встреча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 7 декабря.