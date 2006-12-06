Российская фигуристка установила мировой рекорд по баллам в короткой программе в Финале Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

Спортсменка исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.

Косторная получила за прокат 85,45 балла, побив свой же мировой рекорд с NHK Trophy-2019 (85,04).

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