Дзюба вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ, забив «Динамо»

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«Зенит» обыгрывает «Динамо» (3:0, перерыв) в матче 19-го тура РПЛ.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил третий мяч в игре. Этот гол стал для Дзюбы 11-м в чемпионате России. Он вышел на чистое первое место в списке бомбардиров РПЛ.

Второе место делят нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, у каждого из них по 10 голов.

Дзюба также является лидером чемпионата по системе «гол плюс пас», на его счету 20 (11+9) очков. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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