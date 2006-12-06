Дзюба вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ, забив «Динамо»

«Зенит» обыгрывает «Динамо» (3:0, перерыв) в матче 19-го тура РПЛ.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил третий мяч в игре. Этот гол стал для Дзюбы 11-м в чемпионате России. Он вышел на чистое первое место в списке бомбардиров РПЛ.
Второе место делят нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, у каждого из них по 10 голов.
Дзюба также является лидером чемпионата по системе «гол плюс пас», на его счету 20 (11+9) очков. Подробную статистику игрока смотрите здесь.