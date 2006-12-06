Фанаты «Зенита», «Динамо», «Локо» и «Арсенала» покинули трибуны в поддержку болельщиков «Спартака»

Болельщики «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива» поддержали инициативу фанатов .

Объединение болельщиков «Спартака», «Фратрия», после серии задержаний фанатов клуба призвало болельщиков команд покинуть стадионы во время матчей РПЛ.

Фанаты «Зенита» ушли с матча 19-го тура чемпионата с «Динамо» на 40-й минуте. К инициативе также подключились болельщики «Динамо». В Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» покинули арену во время игры.

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