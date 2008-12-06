Возняцки завершит карьеру после Australian Open

Бывшая первая ракетка мира в инстаграме заявила, что завершает карьеру после Открытого чемпионата Австралии.

«Я профессионально играю с 15 лет. За это время я прожила первую удивительную главу. У меня 30 одиночных титулов , я была первой ракеткой мира в течение 71 недели, одержала победу на итоговом турнире, участвовала в трех Олимпиадах, несла там флаг моей родной Дании, выиграла Australian Open-2018 – я достигла на корте всего, о чем только могла мечтать.

Я всегда говорила себе, что наступит время и я пойму, что больше хочу заниматься разными вещами вне корта, и вот оно настало.

В последние месяцы я осознала, что в жизни гораздо больше того, что я могу сделать за пределами корта. Брак с Дэвидом был одной из этих целей. Создание семьи с ним, путешествия по всему миру, где я рассказываю о ревматоидном артрите (мой предстоящий проект) – все это меня захватывает и помогает двигаться вперед.

Итак, сегодня я объявляю, что ухожу из тенниса после Australian Open в январе. Это не имеет никакого отношения к моему здоровью, и это не прощание. Я с нетерпением жду возможности поделиться этим захватывающим путешествием со всеми вами!

Наконец, я хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков, друзей, спонсоров, мою команду, особенно моего отца-тренера, моего мужа и мою семью за то, что на протяжении десятилетий поддерживали меня! Без вас я бы никогда этого не достигла!».

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