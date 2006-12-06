Трансферный бан «Челси» сокращен, клуб сможет зимой подписать игроков

Спортивный арбитражный суд ( ) удовлетворил апелляцию клуба по поводу запрета на трансферы.

Наказание было сокращено до одного трансферного окна. Таким образом, клуб сможет подписывать новых футболистов в январе.

«Челси» должен будет заплатить ФИФА штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков.

Ранее ФИФА признала «Челси» виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков и запретила оформлять трансферы игроков в течение двух окон.

ФИФА запретила «Челси» оформлять трансферы в ближайшие два окна

Несмотря на трансферный бан, из «Челси» ушло 19 игроков