Трансферный бан «Челси» сокращен, клуб сможет зимой подписать игроков

Теги Челси премьер-лига Англия ФИФА CAS Футбол

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба по поводу запрета на трансферы.

Наказание «Челси» было сокращено до одного трансферного окна. Таким образом, клуб сможет подписывать новых футболистов в январе.

«Челси» должен будет заплатить ФИФА штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков. 

Ранее ФИФА признала «Челси» виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков и запретила оформлять трансферы игроков в течение двух окон.

ФИФА запретила «Челси» оформлять трансферы в ближайшие два окна

Несмотря на трансферный бан, из «Челси» ушло 19 игроков

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