Глава УЕФА о Суперлиге: «Сложно представить более эгоистичную схему. Это приведет к гибели футбола»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею европейской Суперлиги, предложенную президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«Я читал об этом безумном плане. Если можно верить этим сообщениям, то идея исходит только от президента (не владельца) одного клуба и одного футбольного руководителя. Сложно представить более эгоистичную схему.

Очевидно, это приведет к гибели футбола по всему миру – для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей.

К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом», – заявил Чеферин.

Перес предложил создать Суперлигу: два дивизиона по 20 клубов из топ-5 лиг Европы