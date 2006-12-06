Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержаниями болельщиков после матча 18-го тура РПЛ между и «Спартаком» (1:0).

«Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.

Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», – сказал Песков.

«Спартак» заступился за своего заводящего. Суд на 1,5 года оставил его без футбола

«Поддержка своей команды – не преступление». «Спартак» выпустил видео о задержаниях фанатов в Петербурге