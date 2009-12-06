Президент «Реала» предложил создать Суперлигу: два дивизиона по 20 клубов из топ-5 лиг Европы

Теги Реал Мадрид Ла Лига ФИФА Флорентино Перес Джанни Инфантино Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес предложил идею создания европейской Суперлиги, сообщает The New York Times.

Свою идею он изложил президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям некоторых топ-клубов Европы. По планам Переса, в Суперлигу войдут в основном ведущие клубы топ-5 чемпионатов: Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Соревнование будет длиться полный сезон, эти клубы не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.

Суперлига будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. При этом будет действовать нынешняя система повышения и понижения команд в классе, но только в рамках Суперлиги.

Некоторым клубам сообщили, что, по прогнозу, они могут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.

Представители «Реала» на запрос о пояснении ситуации сообщили, что не станут комментировать личные беседы. В ФИФА же сообщили, что «одна из обязанностей президента ФИФА – выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам».

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