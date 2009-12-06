Президент Флорентино Перес предложил идею создания европейской Суперлиги, сообщает The New York Times.

Свою идею он изложил президенту ФИФА Джанни Инфантино и представителям некоторых топ-клубов Европы. По планам Переса, в Суперлигу войдут в основном ведущие клубы топ-5 чемпионатов: Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Соревнование будет длиться полный сезон, эти клубы не будут участвовать в своих национальных чемпионатах.

Суперлига будет состоять из двух дивизионов по 20 команд. При этом будет действовать нынешняя система повышения и понижения команд в классе, но только в рамках Суперлиги.

Некоторым клубам сообщили, что, по прогнозу, они могут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.

Представители «Реала» на запрос о пояснении ситуации сообщили, что не станут комментировать личные беседы. В ФИФА же сообщили, что «одна из обязанностей президента ФИФА – выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам».