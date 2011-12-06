Лэмпард получит 150 млн фунтов на зимние трансферы

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«Челси» после отмены трансферного бана готов усилить состав зимой, сообщает The Telegraph.

Трансферный бюджет клуба на зимнее окно составит 150 млн фунтов. «Челси» рассматривает варианты покупок на позиции форварда, вингера, флангового и центрального защитников.

В список интересов команды Фрэнка Лэмпарда входят нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, вингер «Боруссии» Джейдон Санчо и полузащитник Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас».

Также «Челси» следит за защитником «Лестера» Беном Чилуэллом, трансфер которого в январе маловероятен, и бывшим защитником клуба Натаном Аке, выступающим за «Борнмут», которого лондонцы могут выкупить за 40 млн фунтов.

Трансферный бан «Челси» сокращен, клуб сможет зимой подписать игроков

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