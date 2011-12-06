Лэмпард получит 150 млн фунтов на зимние трансферы

после отмены трансферного бана готов усилить состав зимой, сообщает The Telegraph.

Трансферный бюджет клуба на зимнее окно составит 150 млн фунтов. «Челси» рассматривает варианты покупок на позиции форварда, вингера, флангового и центрального защитников.

В список интересов команды входят нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, вингер «Боруссии» и полузащитник Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас».

Также «Челси» следит за защитником «Лестера» Беном Чилуэллом, трансфер которого в январе маловероятен, и бывшим защитником клуба , выступающим за «Борнмут», которого лондонцы могут выкупить за 40 млн фунтов.

Трансферный бан «Челси» сокращен, клуб сможет зимой подписать игроков