Финал Гран-при. Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова представят короткие программы

6 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию в Италии женщины выйдут на лед с короткими программами. За Россию выступят Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Короткая программа
Начало – 21.50 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала
Старт-лист
1. Алена Косторная (Россия) – 21.57
2. Александра Трусова (Россия) – 22.04
3. Анна Щербакова (Россия) – 22.10
4. Рика Кихира (Япония)
5. Брэди Теннелл (США)
6. Алина Загитова (Россия) – 22.30
Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию