Финал Гран-при. Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова представят короткие программы

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6 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию в Италии женщины выйдут на лед с короткими программами. За Россию выступят Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Женщины

Короткая программа

Начало – 21.50 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Старт-лист

1. Алена Косторная (Россия) – 21.57

2. Александра Трусова (Россия) – 22.04

3. Анна Щербакова (Россия) – 22.10

4. Рика Кихира (Япония)

5. Брэди Теннелл (США)

6. Алина Загитова (Россия) – 22.30

 

Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию

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