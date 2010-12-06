Финал Гран-при. Загитова, Трусова, Косторная и Щербакова представят короткие программы

6 декабря в по фигурному катанию в Италии женщины выйдут на лед с короткими программами. За Россию выступят Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

по фигурному катанию

Турин, Италия



Женщины

Короткая программа

Начало – 21.50 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Старт-лист



1. (Россия) – 21.57



2. Александра Трусова (Россия) – 22.04



3. (Россия) – 22.10



4. Рика Кихира (Япония)

5. Брэди Теннелл (США)

6. (Россия) – 22.30



Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию