Запашный о словах про ОМОН: «Мы все играем в демократию. Я бы дубинками сделал болельщикам массаж по всему телу»

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный объяснил свои слова о мате на трибунах.

Дрессировщик заявлял, что он в подобных случаях «ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков».

«Моя позиция заключается вот в чем. Я сам болельщик, причем болельщик со стажем. И прекрасно понимаю, как устроен футбольный мир.

Но как отец троих детей, я каждый раз осознаю, что не могу привести своих детей туда, где опасно. Поведение болельщиков очень часто вызывает опасение даже у взрослых, уверенных в себе, физически крепких людей. Потому что болельщиков всегда много, и агрессия очень часто выходит из-под контроля.

Болельщики начинают угрожать жизни друг друга. Они начинают угрожать другим болельщикам. Они угрожают жизни футболистов. Обстановка накаляется. Я бы ввел ОМОН, как принято в лучших традициях европейского правопорядка, и просто дубинками сделал бы им массаж по всему телу. И взял бы на тотальный контроль через судебное решение, что им приближаться даже к стадиону было нельзя. Все это было бы сделано для того, чтобы нормальные, семейные люди имели возможность спокойно ходить на стадион.

Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой, футболистам в том числе. Тренерам. Не это ли экстремизм?

Мы все играем в демократию. А по-настоящему всем на футбол абсолютно наплевать, к сожалению. Мы все с вами говорим, что надо что-то делать. А что делать — никто ничего не делает. Вот и все. Поэтому стадионы у нас полупустые. Большая часть людей просто боится ходить на стадион, боится водить туда своих детей. Каждый раз, когда они идут на стадион, они не знают, чем это закончится.

Большая часть болельщиков — абсолютно адекватные, нормальные люди, которые искренне переживают за футбол. А есть небольшая кучка радикально настроенных людей, плохо воспитанных, которые плевали на все, на что в этой жизни можно плевать. И если сейчас футбол исчезнет как вид спорта, то они то же самое будут делать на других мероприятиях. Это такой их образ. Их очень мало, но они активны», – заявил Запашный.

Запашный о мате на трибунах: «Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков»