Руис на 20 кг тяжелее Джошуа перед реваншем в Саудовской Аравии

Экс-чемпион тяжелого веса по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис-младший провели церемонию взвешивания накануне их боя.
Джошуа показал вес 107,5 кг. Руис – 128,6 кг.
TOMORROW. NIGHT.#RuizJoshua2 pic.twitter.com/2ybvZh9IHb— DAZN USA (@DAZN_USA) 6 декабря 2019 г.
Перед первым боем в июне Джошуа весил 112,4 кг, а Руис — 121,5 кг.
Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Начало в 23.00.
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