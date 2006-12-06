Руис на 20 кг тяжелее Джошуа перед реваншем в Саудовской Аравии

Экс-чемпион тяжелого веса по версиям WBA, WBO и IBF и мексиканец Энди Руис-младший провели церемонию взвешивания накануне их боя.

Джошуа показал вес 107,5 кг. Руис – 128,6 кг.

Перед первым боем в июне Джошуа весил 112,4 кг, а Руис — 121,5 кг.

Поединок пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Начало в 23.00.

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