У «Локомотива» всего одна победа в 9 последних матчах

разгромно проиграл тульскому «Арсеналу» (0:4) в выездном матче 19-го тура РПЛ.

Это шестое поражение железнодорожников в 9 последних матчах. До этого команда дважды уступила «Ювентусу» (1:2 и 1:2) и один раз «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов, а также проиграла «Динамо» (1:2) и «Спартаку» (0:3) в РПЛ.

Еще две встречи в РПЛ завершились вничью – с «Уфой» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). Лишь в одной игре «Локомотив» одержал победу – с «Тамбовом» (3:2).

В настоящий момент команда занимает вторую строчку в таблице чемпионата России, однако уступит ее ЦСКА или «Краснодару», которые сыграют между собой в 19-м туре чемпионата.