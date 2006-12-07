«Челси»: «ФИФА отнеслась к нам совсем не так, как к «Манчестер Сити»

«Челси» выступил с официальным заявлением после удовлетворения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции клуба по поводу запрета на трансферы.

«Челси» благодарен CAS за старательный подход, с которым CAS подошел к этому вопросу. Клуб еще не получил письменных оснований для решения CAS, но хочет сделать следующее ясным:

1. Подход, принятый ФИФА к этому делу, был глубоко неудовлетворительным, не в последнюю очередь потому, что ФИФА отнеслась к нам совсем не так, как к «Манчестер Сити», по абсолютно непонятным для «Челси» причинам.

2. ФИФА обвинила «Челси» в нарушении статьи 19 регламента ФИФА в отношении 27 игроков, охватывая период с 2009 года. Из них 16 игроков были зарегистрированы «Челси» точно так же, как и другими клубами Премьер-Лиги.

Кроме того, в 2009 году «Челси» обратился в Премьер-лигу с просьбой разъяснить, нужно ли ему подавать заявку на получение разрешения на регистрацию игроков в этой категории.

Впоследствии FA связалась с ФИФА, и «Челси» было подтверждено, что игроки этой категории имеют право на регистрацию и что никаких специальных заявок не требуется (и фактически никакого специального процесса подачи заявок не существует).

Соответственно, то, что ФИФА выдвинула обвинения против «Челси» по этой категории игроков, было неправильно. Мы благодарны за то, что это, по-видимому, было исправлено CAS.

3. По отношению к остальным 11 игрокам позиция «Челси» была следующей:

a. шесть игроков имеют право на одно из исключений, изложенных в правилах ФИФА. Как следствие, нарушения носили лишь процедурный характер.

b. Что касается остальных пяти игроков, то позиция ФИФА заключалась в том, что она «считала» этих игроков зарегистрированными до подачи заявки на регистрацию. «Челси» утверждает, как это было указано CAS в деле «Реала», что правила ФИФА не охватывают концепцию «предполагаемых регистраций», и соответственно ФИФА не может «считать», что регистрация была сделана до того, как они были фактически сделана.

4. Челси уважает важность работы, проводимой ФИФА в отношении защиты несовершеннолетних, и полностью сотрудничает с ФИФА на протяжении всего расследования.

Однако, если ФИФА продолжит вводить непоследовательные и неравные санкции в отношении клубов, то это не только подорвет саму цель правил, но и поставит под сомнение уверенность в том, что ФИФА сможет надлежащим образом регулировать эту важную область», – говорится в сообщении клуба.