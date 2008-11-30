Слуцкий уходит из «Витесса», «Арсенал» уволил Эмери, Александр Емельяненко побил Кокляева и другие новости утра

1. 😥 Леонид Слуцкий объявил об уходе из «Витесса». В пятницу команда вела 2:0 у «Херенвена», но проиграла. Это поражение стало 4-м подряд и 5-м кряду в матчах чемпионата Голландии. Юридически уход тренера еще не оформлен, клуб ищет решение.

2. «Арсенал» уволил с поста главного тренера Унаи Эмери. В ближайшее время командой будет руководить Фредрик Юнгберг.

3. Александр Емельяненко предсказуемо победил пауэрлифтера Кокляева нокаутом в первом раунде. Бой длился меньше 3 минут.

4. РПЛ рассматривает вариант с расширением чемпионата до 24 клубов. Могут организовать 2 группы по 12 команд, а затем – 4 по 6 🤢

5. 10 игроков «Сочи» заболели ангиной. А на воскресенье у команды запланирован матч! «Оренбург» благородно готов перенести встречу: «Раз у соперника ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть».

6. 🧙‍♀️ Шахматистка Александра Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу в Монте-Карло, Валентина Гунина заняла 3-е место.

7. В НХЛ Голы Орлова, Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой», Ничушкин забил «Чикаго», Панарин потряс сверхрезультативностью в ноябре, а итоги всех матчей пятницы можно увидеть здесь. Тренер Питерс покинул «Калгари» на фоне скандала с расистскими высказываниями 10-летней давности.

8. В КХЛ московское «Динамо» победило «Торпедо», «Ак Барс» проиграл «Сочи», «Сибирь» одолела «Йокерит». У казанцев прервалась хорошая серия, у новосибирцев – плохая.

9. Клопп и Гвардиола введены в Зал славы Ассоциации тренеров Англии.

10. «Барселона» отметила свое 120-летие.

11. В НБА «Бруклин» выиграл у «Бостона», «Сан-Антонио» взял верх над «Клипперс», все результаты можно посмотреть здесь.

12. В Евролиге ЦСКА в гостях разгромил «Барселону» (почти +30!), «Зенит» уступил «Реалу». Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Ларкин установил рекорд турнира, набрав 49 очков в матче с «Баварией».

13. FIS дисквалифицировала на 4 года призера чемпионатов мира по лыжным гонкам Полторанина и двукратного олимпийского чемпиона Веерпалу.

14. Клэбо выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжам, Большунов – 4-й, Устюгов дисквалифицирован.

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