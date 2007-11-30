🙀🙀🙀 Слуцкий объявил об уходе из «Витесса»

Главный тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе из клуба после поражения от (2:3).

«Я буду скучать по Голландии, болельщикам и всем. Теперь это часть моего сердца», – сказал Слуцкий.

«Витесс» проиграл четвертый матч подряд. Ранее команда уступила «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2). В матче с «Херенвеном» «Витесс» вел 2:0, но в итоге потерпел поражение.

Последняя победа была одержана в Кубке Голландии 29 октября, когда команда Слуцкого обыграла «Де Графсхап» (2:0). В рамках именно чемпионата серия поражений «Витесса» достигла 5 матчей.

В 15 турах команда набрала 23 очка и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице Эредивизи.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года. В прошлом сезоне команда под руководством россиянина заняла 5-е место в чемпионате, но уступила «Утрехту» в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

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