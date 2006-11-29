Питерс покинул пост тренера «Калгари» на фоне скандала с расистскими высказываниями 10-летней давности

Билл Питерс покинул пост главного тренера , сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли.

Сегодня в 12:30 по североамериканскому восточному времени (20:30 по московскому – прим. Sports.ru) состоится пресс-конференция генменеджера «Флэймс» Брэда Треливинга.

54-летний специалист ранее был отстранен от руководства командой в матче с «Баффало» (3:2 ОТ).

Напомним, Питерса обвинил в расизме бывший нападающий «Амура» Аким Алиу. По словам экс-форварда, инциденты с расистскими высказываниями происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд».

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