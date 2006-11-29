«Витесс» Слуцкого проиграл «Херенвену», ведя 2:0. Это 4-е поражение подряд

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В стартовом матче 15-го тура Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Херенвену», упустив преимущество в два мяча.

Команда российского тренера потерпела 4-е поражение подряд. Ранее «Витесс» проиграл «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2).

Чемпионат Голландии

15-й тур

Херенвен – Витесс 3:2 (1:2, 2:0)
Дата проведения
29 ноября, 22.00, «Абе Ленстра»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Матавж, 0:2 – 21 Линссен, 1:2 – 42, пенальти Файк, 2:2 – 63 ван Берген, 3:2 – 69 Одгор.
ХеренвенХан, Дрешевич, Флоранус, Ботман, Верман (Хоэг, 88), Брейн (Конголо, 59), Файк, ван Берген, Халилович (Дрейер, 59), ван Рейн, Одгор.
ВитессПасвеер, Дуки, Леливелд (Грот, 86), Обиспо, Кларк, Беро, Хонда, Базур (Дико, 71), Фор (Бейтинк, 71), Линссен, Матавж.
Предупреждения:
Кларк (61), Дрешевич (65), Флоранус (87), Хонда (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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