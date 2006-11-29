«Витесс» Слуцкого проиграл «Херенвену», ведя 2:0. Это 4-е поражение подряд

В стартовом матче 15-го тура Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Херенвену», упустив преимущество в два мяча.
Команда российского тренера потерпела 4-е поражение подряд. Ранее «Витесс» проиграл «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2).
Чемпионат Голландии
15-й тур
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.00, «Абе Ленстра»
- Голы:
- 0:1 – 8 Матавж, 0:2 – 21 Линссен, 1:2 – 42, пенальти Файк, 2:2 – 63 ван Берген, 3:2 – 69 Одгор.
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Херенвен –
Хан, Дрешевич, Флоранус, Ботман, Верман (Хоэг, 88), Брейн (Конголо, 59), Файк, ван Берген, Халилович (Дрейер, 59), ван Рейн, Одгор.
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Витесс –
Пасвеер, Дуки, Леливелд (Грот, 86), Обиспо, Кларк, Беро, Хонда, Базур (Дико, 71), Фор (Бейтинк, 71), Линссен, Матавж.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.