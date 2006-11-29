«Витесс» Слуцкого проиграл «Херенвену», ведя 2:0. Это 4-е поражение подряд

В стартовом матче 15-го тура Эредивизи под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Херенвену», упустив преимущество в два мяча.

Команда российского тренера потерпела 4-е поражение подряд. Ранее проиграл «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2).

Чемпионат Голландии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

