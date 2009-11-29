Шейн Ларкин установил рекорд Евролиги – 49 очков в матче

Разыгрывающий Шейн Ларкин установил рекорд Евролиги и личный рекорд результативности, набрав 49 очков в матче с «Баварией» (104:75).

Американец реализовал 8 из 10 трехочковых бросков, сделал 5 подборов и 2 передачи. Коэффициент полезности игрока составил 47 баллов.

Предыдущий рекорд Евролиги по количеству очков в одном матче (41) был установлен Бобби Брауном («Сиена») в 2013 году. Также Ларкин побил личный рекорд результативности (37), установленный им в прошлом сезоне.

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