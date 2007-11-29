Александр Емельяненко: «Мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту»

Российский боец поддержал президента РФ Владимира Путина.

«Мне нравится время, в котором я живу, прекрасное время.

Много людей не согласны, не довольны, но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу.

Не каждый понимает, как ему приходится на мировой арене противостоять всем ненавистным гражданам, которые хотят опорочить Россию. Еще, получается, и внутри граждане чем-то недовольны. Пускай назовут мне время, когда жилось им лучше.

Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести нашу страну вперед и стать лидерами на мировой арене.

Но перед этим каждому нужно чуть украсть денег и отдохнуть со своими друзьями, а потом они приступят к обязанностям президента. Глупые люди», – сказал Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

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