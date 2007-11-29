«Оренбург» готов перенести матч с «Сочи». 10 игроков южан заболели ангиной

Президент Владимир Кияев заявил, что клуб готов перенести матч с «Сочи» из-за болезни футболистов соперника.

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«Я переговорил с главным тренером [Владимиром Федотовым], мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.

Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», – сказал Кияев.

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