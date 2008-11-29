РПЛ рассматривает расширение чемпионата до 24 команд (РБК)

На ноябрьском совещании РПЛ и представителей клубов лиги были рассмотрены варианты изменения формата чемпионата России, сообщает РБК.

Одним из рассмотренных вопросов был вариант расширения РПЛ до 24 команд.

В случае, если количество клубов в РПЛ будет увеличено с 16 до 24, на первом этапе чемпионата они будут разделены на две группы по 12 команд исходя из результатов прошлого сезона. Восемь новых команд для второй группы будут привлечены из ФНЛ. В ФНЛ при этом поднимутся восемь клубов из ПФЛ.

Каждая команда сыграет по 22 матча. Встречи планируется проводить в летне-осеннюю часть сезона. После первого этапа команды будут распределены на четыре шестерки и в весенней части чемпионата сыграют еще по 10 матчей.

Первая шестерка будет разыгрывать медали и места в еврокубках. Последняя — право остаться в РПЛ. Во второй и третьей будет определено, кому играть в первой группе из 12 команд на следующий сезон. В зависимости от количества мест в еврокубках им может быть отдана одна путевка в Лигу Европы или в новый европейский турнир, Лигу конференций. Также возможен финансовый бонус для этих команд.

При этом реформирование РПЛ состоится не раньше 2022 года.