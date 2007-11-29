Клэбо выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжам, Большунов – 4-й, Устюгов дисквалифицирован

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянин Александр Большунов финишировал четвертым.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов был дисквалифицирован в 1/4 финала из-за фальстарта.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.39,4

2. Пол Гульберг (Норвегия) – 4,17

3. Ришар Жув (Франция) – 4,62

4. Александр Большунов (Россия) – 5,24

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 5,96

6. Оскар Свенссон (Швеция) – 9,50

7. Илья Семиков (Россия)

8. Калле Халварссон (Швеция)...

12. Люка Шанава (Франция)...

33. Андрей Ларьков (Россия)

34. Морис Манифика (Франция)...

39. Дидрик Тонсет (Норвегия)

40. Иван Якимушкин (Россия)...

46. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)...

49. Андрей Мельниченко (Россия)...

58. Дарио Колонья (Швейцария)

59. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

70. Илья Порошкин (Россия)...

73. Шюр Рете (Норвегия)...

75. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)...

80. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

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