🔥Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

Теги Александр Емельяненко MMA Михаил Кокляев бокс Бой Емельяненко - Кокляев Бокс/MMA/UFC

В Москве на «ВТБ Арене» состоялся турнир, главным событием которого стал бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

Поединок закончился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Напомним, что спортсмены дрались по правилам бокса – четыре раунда по три минуты. Емельяненко получил пояс чемпиона РЕН ТВ в тяжелом весе. 

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА, в которых он одержал 28 побед. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в боксе.

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