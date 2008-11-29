У Панарина 23 очка за месяц. Это рекорд «Рейнджерс» со времен Ягра

«Рейнджерс» играет вничью с «Бостоном» (2:2, третий период) в матче регулярного чемпионата .

Форвард Артемий Панарин отдал результативную передачу в этой игре, набрав свое 23 (7+16) очко в 14 матчах за месяц. Панарин установил рекорд за всю историю клуба по набранным очкам для игроков команды в ноябре.

Кроме того, этот результат является рекордным для игрока «Рейнджерс» в одном месяце со времен выступления за команду . Чешский нападающий набрал 26 (12+14) очков за 16 игр в марте 2006 года.