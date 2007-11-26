Россию могут отстранить на 4 года, «Матч ТВ» не покажет «Зенит» – «Спартак», Погба не хочет играть в «МЮ» и другие новости утра

1. Комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года, пишет The New York Times. По угрозой Игры-2020 и ЧМ-2022, кроме того, Россия может лишиться международных турниров (Петербург принимает Евро-2020 и финал ЛЧ-2021).

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в России Сорокин заявил, что все вопросы будут решаться с УЕФА, а не с WADA. Глава РУСАДА считает, что вероятность отстранения России от Евро есть.

2. «Матч ТВ» не покажет игру «Зенит» – «Спартак» 1 декабря. Вместо этого будет «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 🤷

Сегодня «Локомотив» проводит матч жизни с «Байером» в Лиге чемпионов. Команда Семина может выйти в Лигу Европы или даже сохранить шансы на плей-офф ЛЧ, но надо побеждать (ничья при поражении «Атлетико» в Турине оставляет шансы скорее утопические). В Германии получилось, почему бы не повторить дома? Тем более что коэффициент на победу «Локо» довольно приятный – 3,64, а зарядить можно без всякого риска: держите 1000 рублей на ставку бесплатно и выбирайте своего фаворита!

3. КХЛ. СКА обыграл «Куньлунь», «Авангард» победил «Витязь», «Спартак» разобрался с «Нефтехимиком», выиграв 11 из 13 последних матчей.

4. НХЛ. 3 очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Вегасом», 3 очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» и другие результаты.

5. «Ювентус» ведет переговоры по Алексею Миранчуку, сам игрок хочет в Турин, пишут в Италии. Известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что агент футболиста встречался с представителями «Юве», «Милана» и «Интера».

6. Арбитр Алексей Еськов отстранен на следующий тур из-за ошибок в матче «Оренбург» – «Ахмат».

7. НБА. «Торонто» обыграл «Филадельфию», «Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» и другие результаты.

8. Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий обогнал Капризова в голосовании на Матч звезд КХЛ.

9. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы, но не хочет играть за манкунианцев, утверждает Cope.

10. Олимпийский чемпион Антон Шипулин предложил свой первый законопроект для рассмотрения в Госдуму. Какой, пока не говорит.

11. Футболисты «Арсенала» недовольны работой Унаи Эмери и не видят прогресса в игре. Emery out?

12. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет комментировать Кубок мира на Первом канале.

13. «Вашингтон» хочет сыграть в России матч регулярного чемпионата НХЛ. Возможно, уже в следующем сезоне.

14. Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл в гостях УНИКС, ЦСКА разгромил «Нижний Новгород».

Цитаты дня.

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Россия может лишиться международных турниров. Петербург принимает Евро-2020 и финал ЛЧ-2021

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