Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет комментировать Кубок мира на Первом канале

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет комментировать соревнования Кубка мира по лыжным гонкам, которые в прямом эфире покажет Первый канал.

«Первый канал открывает серию регулярных трансляций с этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Зрители увидят самые яркие гонки сезона, важнейшие старты с участием российских спортсменов – спринты, эстафеты, масс-старты.

В роли эксперта, который будет комментировать этот вид спорта в эфире Первого, выступит знаменитая лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе», – сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Трансляции Кубка мира начнутся 8 декабря с мужской эстафеты в Лиллехаммере.

Первый канал покажет 15 гонок лыжного сезона-2019/20. Первая трансляция – мужская эстафета 8 декабря

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