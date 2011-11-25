Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет комментировать Кубок мира на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет комментировать соревнования Кубка мира по лыжным гонкам, которые в прямом эфире покажет Первый канал.

канал открывает серию регулярных трансляций с этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Зрители увидят самые яркие гонки сезона, важнейшие старты с участием российских спортсменов – спринты, эстафеты, масс-старты.

В роли эксперта, который будет комментировать этот вид спорта в эфире Первого, выступит знаменитая лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе», – сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Трансляции Кубка мира начнутся 8 декабря с мужской эстафеты в Лиллехаммере.

Первый канал покажет 15 гонок лыжного сезона-2019/20. Первая трансляция – мужская эстафета 8 декабря