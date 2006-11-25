Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Алексея Еськова в матче «Оренбурга» с «Ахматом» (1:2).
«Оренбург» написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию.
К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», – сказал Егоров.
Претензии к судьям есть пока в каждом матче тура. Собрали все ошибки и спорные эпизоды
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