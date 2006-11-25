Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу арбитра Алексея Еськова в матче «Оренбурга» с (1:2).

«Оренбург» написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию.

К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит. У есть к нам справедливые вопросы», – сказал Егоров.

Претензии к судьям есть пока в каждом матче тура. Собрали все ошибки и спорные эпизоды

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».